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Kadıköy'de can pazarı! Kahraman polis denize düşen kızı böyle kurtardı

Kadıköy'de can pazarı! Kahraman polis denize düşen kızı böyle kurtardı

İstanbul Kadıköy'de bir Çevik Kuvvet polisi, denize düşen genç kızı buz gibi suya atlayarak kurtardı. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 10:22 - Güncelleme: 24-01-2019 10:22

Olay Kadıköy İskele'de önceki gün meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden denize düşen 16 yaşlarındaki genç kızı fark eden bir çevik kuvvet polisi hemen buz gibi denize atladı. Vatandaşların can simidi attığı çevik kuvvet polisi genç kızı yüzerek kıyıya kadar getirdi. Bu sırada karada bulunan polisler polise demir bir sopa uzatarak kıyıya çıkması için yardım etti.

O ANLAR KAMERADA: Genç kız hastaneye kaldırılırken, denizde yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Görüntülerde çevik kuvvet polisi yüzerek kızın yanına gidiyor. Ardından genç kızı can simidi ile kıyıya getiriyor. Kızın bilincinin kapalı olduğu görülürken, diğer polisler demir bir sopa uzatıp kahraman polise yardım ediyor.

"BÜYÜK KORKU YAŞADIK": Görgü şahitleri ise, "Kız beş dakika suda kaldı. Onu gören çevik kuvvet polisi hemen denize atladı. Kızı kurtardı. Büyük korku yaşadık" dedi.

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Kaynak : İHA

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