Kader Karakaya kimdir kaç yaşında Survivor 2019 hayatını değiştiren hastalık

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Kader Karakaya oldu.





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