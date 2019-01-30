Kader Karakaya kimdir kaç yaşında Survivor 2019 hayatını değiştiren hastalık

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Kader Karakaya oldu.
Kader Karakaya, 1996 yılında Bursa’da doğdu. Eğitimini Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladı.
HAYATINI DEĞİŞTİREN HASTALIK: Hayatın kendisini Survivor olarak yetiştirdiğini söyleyen Kader Karakaya; 4 yaşında cimnastik ile spora başlamış ancak babasının vefatının ardından rahatsızlanmış ve lösemi tedavisi görmüş.
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