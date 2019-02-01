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Kader Karakaya kaç yaşında Survivor 2019 yarışmacısı sevgilisi kimdir?

Kader Karakaya kaç yaşında Survivor 2019 yarışmacısı sevgilisi kimdir?

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başlıyor. Türkiye takımında yer alacak isimlerden birisi de Kader Karakaya oldu. Peki kimdir Kader Karakaya, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne ve sevgilisi Batuhan Özdemir kim?

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 15:40 - Güncelleme: 01-02-2019 15:00

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Kader Karakaya oldu.

Kader Karakaya, 1996 yılında Bursa’da doğdu. Eğitimini Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladı.

Genç yarışmacılardan biri olan Kader Karakay, Fenerbahçe Spor Okullarında futbol eğitmenliği yapmakta ve aynı zamanda fitness, pilates ve reformer dersleri veriyor.

HAYATINI DEĞİŞTİREN HASTALIK: Hayatın kendisini Survivor olarak yetiştirdiğini söyleyen Kader Karakaya; 4 yaşında cimnastik ile spora başlamış ancak babasının vefatının ardından rahatsızlanmış ve lösemi tedavisi görmüş.

Hastalığında sporla hayata tutunmuş; orta okulda atletizme başlamış. Survivor yarışmasında olması gereken bütün kriterlerin kendisinde olduğunu söyleyen Kader Karakaya; azimli, hırslı ve savşçı ruhlu olduğunu söylüyor.

23 yaşındaki Kader Karakaya fiziği ile de dikkat çeken isimlerden birisi. 1.67 boyunda olan yarışmacının kilosu ise 54.

Sevgilisi Batuhan Özdemir ile uzun süredir birlikte olan Kader Karakaya, sık sık pozlarını instagram hesabından paylaşıyor.

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