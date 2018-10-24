Kaçış sendromu nasıl olur tedavisi var mı ölümcül hastalık mı?

Kaçış sendromu nedir, belirtileri nedir ve nasıl tedavi edilir soruları bugün en çok araştırılan konuların başında geldi. Mehmet Ali Erbil'in pençesine düştüğü ve yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan kaçış sendromu hastalığı, belirtileri ve tedavisi haberimizde.

Evinin banyosundan düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında önce kızı Sezin Erbil açıklama yaptı daha sonrada Profesör kardeşi Yeşim Erbil 'durum ciddi' diyerek bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil'den gelen son dakika haberler endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta banyoda düşerek hastaneye kaldırılan başarılı isim Mehmet Ali Erbil hala yoğun bakımda ve durumu kritik. Önce Kızı Sezin Erbil açıklama yaptı, saat 17.00'da ise NTV canlı yayınına bağlanan Profesör ablası Yeşim Erbil son durumu hakkında bilgi verdi. İşte onun ve kızının aktardıkları:

KIZININ AÇIKLAMASI : Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kızı Sezin Erbil bilgi verdi. Sezin Erbil, 'Babamın kendi hastalığı nüksettiği için durumu kritik, kendisi hala yoğun bakımda' dedi.

DURUMU KÖTÜ DUA EDİN : Sezin Erbil; 'Babamın durumu kötü, lütfen herkes dua etsin. Düşmeye bağlı yapılacak ikinci ameliyatın şu anda çok önemi yok çünkü babamın kendi hastalığı 'kaçış' sendromu nüksetti. Doktorlar tedavisi için uğraşıyor. Biz de çaresizce bekliyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.'

ABLASI PROF. DR. YEŞİM ERBİL'İN AÇIKLAMASI : Kızının ardından Mehmet Ali Erbil'in profesör olan ablası Yeşim Erbil NTV canlı yayınına bağlanıp ünlü komedyenin hastalığı ve son durumu hakkında bilgi verdi.

HASTALIĞI NE? : Erbil'in durumu kritik ve ablasının verdiği bilgilere göre 5 gündür yoğun bakımda bulunuyor. Hastalığı ise 'kaçış sendromu' olarak niteleniyor. Profesör Yeşim Erbil şunları anlattı:

-3 kaburgası kırıldı. Hastalığı tetiklendi bunu durması için önlem alndı. Hala yoğun bakımda cevap vermesini bekliyoruz.

-Damarımız da kan dolaşıyor bununda bir kırmızı bir de sarı kısmı var. Abimde (Mehmet Ali Erbil) nedeni bilinmeyen bir şekilde sarı kısmının derilere kaçması oluyor. Normal koşulda her ay serumlarını alıyordu. Ama bu travma sonrasında oluştuğu için süreç şimdi daha farklı. Yani bir zaman söylemeyiz. Ağrıyı kontrol için ameliyat edilecekti ama vazgeçildi çünkü ağrısı kontrol altına alındı.

SADECE 30 KİŞİDE OLAN HASTALIK -Kaçış sendromu durduğunda normale dönecektir. Kaçış Sendromu bilinen birşey değil toplam 30 kişi de var. Özel serumlar veriliyor.

Profesör Yeşim Erbil instagram hesabından da ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in durumuna ilişkin şu bilgiyi paylaştı: -Abimin yıllardır süren hastalığı damarlarındaki kanın plazma kısmının dokular içine sızması durumu. Sürekli aldığı özel serumlarla kontrol altındaydı. Aslında senelerdir bu çok ender hastalıkla mücadele içinde olmasına karşın hep duruma şükrederdi. Kaburga kırığı ve kanama çok ciddi bir travma oldu. Bu hastalık da şiddetli bir şekilde tetiklendi. Yoğun Bakımda tedavi devam ediyor. Herşey yapılıyor. Allah bize ve sevenlerine bağışlasın inşallah.

NE OLMUŞTU: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti.

Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü şovmenin doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu.

PEKİ KAÇIŞ SENDROMU NEDİR HASTALIĞIN BELİRTİLERİ: Hastalığın belirtileri hemen hemen her hastalıkta görülür. Kas ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, kusma ve sık sık karın ağrısı yaşar.

Bu hastalığı özel laboratuvar ortamlarında bakılır. Hastalarda, bağırsaklarda ödem, kaslarda sıvı, kanda mikrop ve kalp zarında asit birikmesi gibi durumlar tespit edilir.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ: Kan basıncı çok hızlı düştüğünden hasta sürekli tedavi altında tutulmalıdır. Takip bu hastalıkta en önemli durumdur. Organların yetersiz çalışması seyrinde ani ölümle bile sonuçlanabilir.

Böbrek, kal, karaciğer ve akciğer ciddi hasarlara uğramaması için doktor sürekli bu organların çalışmasını takip eder.