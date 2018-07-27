Kaçırıldıktan 21 yıl sonra buldukları oğullarını davul-zurna ile karşıladılar

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2,5 yaşındayken evinin önünden kaçırılıp bir aileye para karşılığında satılan Gürsel Selam, 21 yıl sonra Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) aracılığıyla ailesine kavuştu. Aile çocuklarını davul ve zurna çaldırarak karşıladı.

Kaçırıldıktan 21 yıl sonra buldukları oğullarını davul-zurna ile karşıladılar

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2,5 yaşındayken evinin önünden kaçırılıp bir aileye para karşılığında satılan Gürsel Selam, 21 yıl sonra Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) aracılığıyla ailesine kavuştu. Aile çocuklarını davul ve zurna çaldırarak karşıladı. 1997'de İzmir'de yaşayan Atiye, İbrahim Selam çifti, çocukları 2,5 yaşındaki Gürsel'le birlikte yakınları ziyaret için Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi. Burada sokakta oynayan Gürsel Selam kayboldu. Çocuklarının kaybolması üzerine polise ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Selam çifti ve Gürsel'i bulmak için caddelere ilanlar asıp televizyonlara çıktı.

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Kaçırıldıktan 21 yıl sonra buldukları oğullarını davul-zurna ile karşıladılar

30'un üzerinde kentte giden İbrahim Selam oğlunu bulamadı. Yıllarca çocuklarını arayan çift, bu arada da YAKAD'a da başvurdu. Ancak Selam çiftinin çocuklarını arayışları sonuçlanmadı. Çift bu arada aynı dönemde çocuklarını daha rahat arayabilmek için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine taşındı. Yıllarca oğlunu aramayı bırakmayan İbrahim Selam'ın cep telefonuna geçen geçen 15 Temmuz'da, 'İbrahim Bey acil sizinle konuşmam gerekiyor, bir konu hakkında. Lütfen dönüş yapın' mesajı geldi. Selam'ın cevap vermesi üzerine, cep telefonuna bu kez eklenen bir çocuk fotoğrafı ile gelen mesajda, 'Bu ben miyim? Sen benim babam mısın?' cevabı geldi.

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Kaçırıldıktan 21 yıl sonra buldukları oğullarını davul-zurna ile karşıladılar

Bunun üzerine işi nedeniyle gittiği yurtdışından dönmeye çalışan İbrahim Selam, eşi Atiye Selam'a da durumu bildirdi. Hızla Kırıkhan'a dönenen İbrahim Selam, davul zurna ekibi tutup, oğlu ile buluştu. 21 yıl sonra kavuştukları oğullarına sarılıp gözyaşı döken Selam çifti, daha sonra sevinçle yakınlarıyla birlikte davul zurna eşliğinde halay çekip kutlama yaptı. Halaydan çıkıp devamlı oğullarına sarılan çift uzun süre eğlendi. Gürsel Selam ise yıllar sonra kavuştuğu anne ve babası ile 1'i kız 2 kardeşine sarılarak hasret giderdi.

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Kaçırıldıktan 21 yıl sonra buldukları oğullarını davul-zurna ile karşıladılar

Gürsel Selam'ın 1997'de sokakta kaçırılıp, 'bu çocuğun ailesi öldü' denilerek bir aileye para karşılığında satıldığı ortaya çıktı. Yaşı büyüdükçe kendisini büyüten kişilere benzemediğini fark edince bu durumu sorgulamaya başlayan Gürsel Selam'ın evlatlık olduğunu öğrendiği ortaya çıktı. Daha sonra arkadaşlarının YAKAD'ın paylaştığı fotoğraflardan birindeki çocuğa benzediğini söylemesi üzerine gerçek ailesini bulan Gürsel Selam, çok mutlu olduğunu söyledi. Atiye, İbrahim Selam çifti ise çocuklarından bir daha ayrılmayacaklarını belirterek, YAKAD'a teşekkür etti.

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