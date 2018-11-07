Kaçırılan 78 çocuk serbest bırakıldı!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Afrika ülkesi Kamerun'da bir okula düzenlenen baskında 78 çocuk öğrenci ve üç yetişkin kaçırılmıştı. Bir hükümet yetkilisi olayın ülkenin kuzeybatı bölgesinin başkenti Bamenda kentindeki bir okulda, Pazartesi sabah erken saatlerde yaşandığını belirtmişti.

Kaçırılan çocukların yaşları 10 ila 14 arasında değişiyor.

Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde son yıllarda ayrılıkçı militanlar faaliyet yürütüyor. Kuzeybatı bölgesinin valisi Adolpho Lele L'Afrique, kaçırma olayını ayrılıkçı militanların gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Ülkede Fransızca ve İngilizce resmi dil. İngilizce konuşan azınlık, ülkenin yüzde 20'sini oluşturuyor.

İngilizce konuşulan iki bölge olan kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinin bağımsızlığını savunan militanlar, yakın zamanda bu bölgelerdeki okulları boykot çağrısı yapmıştı.