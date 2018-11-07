Kaçak kazı görüntülenince drone tüfekle nişan aldı

EMİNÖNÜ’NDE bulunan Eirene Kulesi, altın söylentisi ile definecilerin uğrak yeri oldu. Hem definecilerin hem de tarihi alandaki kaçak yapılar bölgeye zarar veriyor. Drone ile görüntülenen şahıslar tüfekle ateş etti.

Kaçak kazı görüntülenince drone tüfekle nişan aldı

İSTANBUL'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı. Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han'ın çatısına beton döktüğü görüldü.

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Kaçak kazı görüntülenince drone tüfekle nişan aldı

Bizans Sarayı'nın ayakta kalan son burcu olarak günümüze kadar ulaşan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılar ve izinsiz çalışmalar nedeniyle ağır bir tahribata uğradı. Yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olma özelliğini taşıyan kule, kaderine terk edilmesine rağmen asırlara meydan okuyarak ayakta kaldı. Kule şimdilerde dış müdahaleler nedeniyle zarar görüyor.

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Kaçak kazı görüntülenince drone tüfekle nişan aldı

HAZİNE İDDİLARI YÜZÜNDEN TALAN EDİLİYOR
Osmanlı padişahlarından Sultan I. Ahmet'in eşi Kösem Sultan tarafından kervansaray kompleksi olarak inşa ettirilen, günümüzde Eminönü Mercan'da yer alan Büyük Valide Han ve Sağır Han'ın ortasında yükselen kule, hakkındaki çeşitli hazine iddialarının sebebiyle yıllardır definecilerin hedefi oldu. Tarihi yapı bugünlerde ise ağır bir tahribat daha yaşıyor. Kulenin tepesinde ve çevresinde izinsiz kazılar define avı şüphesi taşıyor. Kulenin çevresini saran kaçak yapılardan birinde 'tadilat' adı altında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

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Kaçak kazı görüntülenince drone tüfekle nişan aldı

TÜFEKLE SİPER ALDI
Görüntüler İstanbul'un göbeğinde güpegündüz yaşanan skandalı gözler önüne serdi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısını onaran kişilerin kulenin asırlık duvarlarına büyük demirler monte ettiği görüldü. Bu kişilerin yine Sağır Han'ın çatısına beton dökmesi de dikkat çekti. Tarihi yapılarda mülk iddiasında bulundukları öğrenilen bu kişilerden biri, kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna tüfekle ateş etti.

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