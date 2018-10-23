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Kaçak içki imalatı yapılan eve baskın

Kaçak içki imalatı yapılan eve baskın

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak içki imalatı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 21:24 - Güncelleme: 23-10-2018 21:24

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yunusemre ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde, 38 yaşındaki V.T.'ye ait evde kaçak içki imalatı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine ev bir süre takibe alındı. 10 günlük takibin ardından bugün öğle saatlerinde harekete geçen polis, eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde kaçak üretildiği belirlenen 20'şer kiloluk bidonlar içerisinde 973 litre rakı, 728 litre şarap, 7 litre viski ele geçirildi.

Evdeki arama bulunan kaçak içki yapımında kullanılan 13 litre etil alkol, 50 miligramlık 21 şişe anason yağı ve aroması, 2 sıvı ölçüm cihazı, 1 damıtma sistemi ve buna bağlı 140 litrelik plastik boş bidona el konuldu.Evin sahibi V.T., gözaltına alındı. V.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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