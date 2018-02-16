Kaçak gelin bu sefer kaçamadı! Başlık parasıyla...

ADIYAMAN'da dün Mehmet K. (55) ile dini nikahla evlenip, sabah başlık parası olarak aldığı 4 bin lirayla kaçmaya çalışan A.S. yakalanıp, polis tarafından gözaltına alındı.

4 BİN LİRA BAŞLIKLA DİNİ NİKAH: Olay, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K., Gaziantep'te bir yakını aracılığıyla tanıştığı A.S. ile dini nikah kıydırıp evlendi. Mehmet K.'nın 4 bin lira başlık parası verdiği A.S., iddiaya göre sabah saatlerinde parayla evden ayrılıp kaçmaya çalıştı.

DAMADIN YAKINLARI KOVALAYARAK YAKALADI: Mehmet K.'nın yakınlarının kovalamasıyla yakalanan kadın, polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.