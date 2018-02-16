  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kaçak gelin bu sefer kaçamadı! Başlık parasıyla...

Kaçak gelin bu sefer kaçamadı! Başlık parasıyla...

TÜrkiye'de artık sıradan bir dolandırıcılık halini aldı sahte evlilikle dolandırıcılık... Gelinler parayı ve takıları alır, ortadan kaybolur, damatlar ortada kalır... Ama bu sefer öyle olmadı... Evlendiği gecenin sabahında 4 bin liralık başlık parasıyla kaçmaya çalışan gelin yakalandı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-02-2018 14:29 - Güncelleme: 16-02-2018 14:29

ADIYAMAN'da dün Mehmet K. (55) ile dini nikahla evlenip, sabah başlık parası olarak aldığı 4 bin lirayla kaçmaya çalışan A.S. yakalanıp, polis tarafından gözaltına alındı.

4 BİN LİRA BAŞLIKLA DİNİ NİKAH: Olay, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K., Gaziantep'te bir yakını aracılığıyla tanıştığı A.S. ile dini nikah kıydırıp evlendi. Mehmet K.'nın 4 bin lira başlık parası verdiği A.S., iddiaya göre sabah saatlerinde parayla evden ayrılıp kaçmaya çalıştı.

DAMADIN YAKINLARI KOVALAYARAK YAKALADI: Mehmet K.'nın yakınlarının kovalamasıyla yakalanan kadın, polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kaçak gelin bu sefer kaçamadı! Başlık parasıyla... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Şubat 2018 14:40 İnşallah siftahı yapmıştır geline. Beleşe gitmesin

    CEVAP YAZ 0 4
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat