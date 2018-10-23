Kaç firma konkordato ilan etti? İTO Başkanı açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konkordato ilanlarıyla ilgili konuştu. Paris'te düzenlenen gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörünün buluştuğu dünyanın en büyük gıda inovasyon fuarı SIAL Paris'e katılan Avdagiç, burada basının sorularını yanıtladı.

500'ÜN ALTINDA

Gündemdeki konulardan biri de, konkordato ilan eden firma sayısıydı. Sayının abartıldığını söyleyen Avdagiç, "Rakam olarak 3 bin-5 bin diye söyleniyor. Konkordatoyla ilgili inanılmaz spekülasyon yapılıyor. Tüm Türkiye'de sayı 500'ün altında, İstanbul'da ise 100'ün altında. Bunları bu işi küçümsemek için söylemiyorum" dedi.

''EN BÜYÜK RİSK UNSURU KURDU''

"Kendilerini korumaya alıyorlar ama onlardan alacağı olanlar zora giriyor. Çok doğru ve sınırlı kullanılması önemlidir" ifadelerini kullanan Avdagiç şöyle devam etti:

"Şu andaki düzenlemelere bağlı olarak finansman kanallarındaki tıkanıklılar açılmaya başlandı, kurda gerileme var. Bizim fiyatlama için en büyük risk unsurumuz kur idi. Şu anda psikolojik ve politik rüzgar Türkiye'nin lehine işliyor. Üzerimize gönderilen kara bulutlar dağılmaya başladı. Finansmana ulaşma konusunda iyileşme var ama devinimin artması gerekiyor"