'Kabus Köy'ün 'pembe kimlikli' erkekleri! Yok böyle birşey...

Diyarbakır'da cinsel organlarının içe kapalı halde olmasına bağlı olarak kız çocuğu olarak kayıtlara geçen ve 'pembe' kimlik verilen; ancak ergenlik çağında erkek görünümü kazanan 15 erkek 'mavi kimlik' alabilmek için mücadele ediyor...

DİYARBAKIR ile Şanlıurfa arasındaki köyde, sayıları 15 olarak bilinen 'kadın' kimlikli erkeklerin hikayesi yürek burktu. Cinsel organlarının içe kapalı halde olmasına bağlı olarak kız çocuğu olarak kayıtlara geçen, 'pembe' kimlik verilen; ancak ergenlik çağında erkek görünümü kazanan bu kişiler, yardım bekliyor. Cinsel gelişim bozukluğu olanlar, Diyarbakır ile Şanlıurfa arasında yaşadıkları yeri 'kabus köy' olarak değerlendiriyor. En büyük sıkıntıyı ise polis ya da jandarma çevirmesinde kimliklerini gösterince yaşıyorlar... Twitter

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MADDİ İMKANI OLAN AMELİYATLA ERKEK OLUYOR... Maddi imkanı olanlar, ameliyatla erkek olup, bunu kurul raporuyla resmileştirirken, 'pembe' kimlikle yaşamak zorunda kalan erkekler ise büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını söyledi. Aileler ve köyün önde gelenleri, bu durumun 60 yıldır devam ettiğini belirtti. 80 yaşında olup, bu sorunu yaşayanlar dahi olduğunu ileri süren aileler, çocuklarının evlenemediğini, nüfusa 'kadın' olarak kaydedildikleri için askere bile gidemediğini söyledi. En büyük sorunlarının polis ve jandarma arama noktaları olduğunu belirten aileler, bu rahatsızlığın aynı aileden 4- 5 kişide çıkabildiğini söyledi. Ailelerin, cinsel gelişim bozukluğunu ergenliğe kadar fark etmedikleri, kas gelişimiyle çocuklarının yüzlerinde sakal çıkması üzerine doktora başvurdukları belirtildi. Twitter

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'3 AMELİYAT GEÇİRDİ HALE KİMLİKTE KIZ'... Köyde yaşayan 11 çocuk babası S.K., doğduğunda kız ismi verdikleri çocuklarının 10 yıl sonra doktora götürünce, erkek olduğunu öğrendiklerini söyledi. Oğlunu ameliyat için İstanbul'a götürdüğünü anlatan S.K., "Aradan 5- 6 ay geçti, tekrar ameliyat oldu. İmkanımız yok. Okulu bıraktı. 3 ameliyat geçirdi. İsmi halen kimlikte kız ismi olarak geçiyor. Biz ismini A., koyduk. Mahkeme olacak. Ne zaman kimliği değiştirecek, bilmiyorum. 18 yaşına gelince kendisi mahkemeye verecek. Mahkeme, ne sonuç verirse onu bekleyeceğiz" dedi. Twitter

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