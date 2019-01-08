Kabus geri döndü: Tüm uçuşlar durduruldu!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı’nda drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı.

Geçtiğimiz haftalarda Londra’nın en yoğun havalimanlarından Gatwick Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen drone krizinden sonra aynı olay Heatrow Havalimanı’nda meydana geldi.

Heatrow basın sözcüsü yaptığı açıklamada, “Heatrow Havalimanı üzerinde uçuş gerçekleştiren İnsansız Hava Aracı (İHA) tespit ettik. Geçen ay Gatwick Havalimanı’nda gerçekleşen olaydan dolayı bir çok uçuşlar iptal olurken, Heatrow Havalimanı için aynı şey geçerli değil. Şu an uçuşlar belirli bir süreliğine bekletiliyor. Londra polis teşkilatıyla iletişim halindeyiz. En kısa sürede bu sorunu çözüme kavuşturup Londra’dan gerçekleşecek olan uçuşların izninin verilmesini sağlayamaya çalışacağız. Şuan için sadece Londra’dan gerçekleştirilen uçuşlar bekletiliyor” dedi.

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Geçen ay sonunda da İngiltere’nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick’de drone ihbarları nedeniyle 2 gün boyunca bine yakın uçuş askıya alınmıştı.

Olaydan 100 binden fazla yolcu olumsuz etkilenirken, drone uçurduğu şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişinin daha sonra suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından Gatwick Havalimanı'na yaklaşık 5 milyar sterlinlik yatırımla drone tarama ve tespit sistemi yerleştirilmişti.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar drone uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokanlar 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.