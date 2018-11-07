Kabus gecesine damga vurdu! İşte Galatasaray'ı yakan isim

Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke 04’e 2-0 mağlup oldu. Muslera, ilk goldeki hatasından dolayı sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke 04’e 2-0 mağlup oldu. Galatasaray, iki maçının kaldığı grupta ilk iki sıra için rakiplerinin gerisinde kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Porto, Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti. Dördüncü maçlar sonunda grupta Porto 10, Schalke 8, Galatasaray 4 puan alırken, Lokomotiv Moskova henüz puanla tanışmadı. D Grubu'nda 28 Kasım'da oynanacak beşinci hafta mücadelesinde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın konuğu olacakken, Porto da Schalke'yi ağırlayacak. Twitter

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HATASI PAHALIYA MAL OLDU: Almanya'daki karşılaşmada geceye damga vuran isimlerinde başında gelen Muslera, ilk goldeki hatasından dolayı sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi. Savunma arkasına atılan topta yaptığı çıkışta topu kontrol edemeyen Uruguaylı file bekçisinin elleri arasından kaçırdığı top, sarı-kırmızılıların kalesine gol olarak döndü. Twitter

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: Fenerbahçe maçında penaltıya sebebiyet vererek maçın sarı-lacivertlilerin lehine dönmesinin fitilini ateşleyen Muslera, bu hatasıyla da dikkat çekti. Bu pozisyonun ardından başarılı bir kurtarış yaparak yüreklere su serpen Muslera, her şeye rağmen tepki gördü. Twitter

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