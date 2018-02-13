Kaburgaları aldır aldır bitmiyor ince bel için bir kez daha...

Daha önce belini inceltmek için kaburgalarını aldıran Sophia Vegas, bir kez daha ameliyat olmak istiyor. Belini daha inceltmek isteyen Vegas bu durumu Instagrram'da oylamaya sundu.

30 yaşındaki Alman sunucu Sophia Vegas, aslında ilk anda akla gelmeyen ama gösteri dünyasındaki bazı ünlülerin yaptırdığına dair söylentiler dolaşan bir yöntemi tercih etmişti. Vegas, ince belli olabilmek için iki kaburgasını operasyonla aldırmıştı. Bazı insanlar güzellik konusunda oldukça takıntılı olurlar ya. Vegas'ta onlardan biri.







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Geçmişte bu kadar ince görünmeyen Vegas, şu an sadece 46 santimlik bir bele sahip. Bu özelliğini gözler önüne seren paylaşımları sayesinde de Instagram ünlüsüne dönüştü. Bu operasyon için ameliyat masasına yatmadan önce Brigitte Bardot ve Cher gibi ünlüleri örnek aldığını söyleyen Sophia Vegas, görüntüsünden de son derece memnun. Bunu da "Yeni bedenimi seviyorum" diye anlatıyor.







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YENİ BİR AMELİYAT DAHA; Sophia Vegas ameliyata doymadı. Bir kere daha belini inceletmek istiyor, sağlık açısından riskli olsa bile. Evet yanlış duymadınız. Vegas bir kez daha ameliyat olmak istiyor ama bundan emin değil. Emin olmak içinse sıradışı bir yol seçti. Twitter

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