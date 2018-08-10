Kabuklarını sakın atmayın!

Çocuğumuz ananası ya soyulmuş olarak alırız ya da aldıktan sonra soyduğumuz kabukları çöpe atarız.

Çocuğumuz ananası ya soyulmuş olarak alırız ya da aldıktan sonra soyduğumuz kabukları çöpe atarız. Ancak çöpe attığımız ananas kabuklarını her gün tükettiğimizde sağlığımız açısından çeşitli etkileri bulunuyor. İşte her gün tüketilen ananas kabuğunun sağlığımıza olan faydaları… Twitter

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Toksik maddeleri vücuttan atar

Ananasın kabuğunu çöp kutusuna atarak boşa harcarsanız, en güçlü doğal arındırıcı ve idrar söktürücü maddelerden bir tanesini kaçırmış olursunuz. Arındırıcı özellikleri, vücudunuzu toksik veya zararlı olabilecek maddelerden uzak tutar. Twitter

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Böbrek taşlarını atmaya yardımcı olur Ayrıca, güçlü bir diüretik olduğundan, idrar veya dışkı ile vücuttaki zararlı maddeleri ortadan kaldırabilirsiniz. Uzmanlar böbrek taşlarını ortadan kaldırmak için ananas tüketmenizi tavsiye ediyor.

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