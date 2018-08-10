Kabuklarını sakın atmayın!

Çocuğumuz ananası ya soyulmuş olarak alırız ya da aldıktan sonra soyduğumuz kabukları çöpe atarız.

Kabuklarını sakın atmayın!

Çocuğumuz ananası ya soyulmuş olarak alırız ya da aldıktan sonra soyduğumuz kabukları çöpe atarız. Ancak çöpe attığımız ananas kabuklarını her gün tükettiğimizde sağlığımız açısından çeşitli etkileri bulunuyor. İşte her gün tüketilen ananas kabuğunun sağlığımıza olan faydaları…

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Kabuklarını sakın atmayın!

Toksik maddeleri vücuttan atar
Ananasın kabuğunu çöp kutusuna atarak boşa harcarsanız, en güçlü doğal arındırıcı ve idrar söktürücü maddelerden bir tanesini kaçırmış olursunuz. Arındırıcı özellikleri, vücudunuzu toksik veya zararlı olabilecek maddelerden uzak tutar.

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Kabuklarını sakın atmayın!

Böbrek taşlarını atmaya yardımcı olur Ayrıca, güçlü bir diüretik olduğundan, idrar veya dışkı ile vücuttaki zararlı maddeleri ortadan kaldırabilirsiniz. Uzmanlar böbrek taşlarını ortadan kaldırmak için ananas tüketmenizi tavsiye ediyor.

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Kabuklarını sakın atmayın!

Oldukça basit ve çok sağlıklı bir yöntem olmanın yanı sıra, ananas kabuğu sayesinde pek çok kişi doğal olarak kilo vermektedir. Genel olarak bahsetmek gerekirse, ananasın saflaştırıcı ve idrar söktürücü özellikleri öne çıkar. Ayrıca, ananasın kalorisi oldukça düşüktür. 100 gram taze ananasta sadece 70 kalori vardır ve tüketmek size çok fazla lif sağlar.

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