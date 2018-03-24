Kabızlık nedir nedenleri nelerdir? Kabızlık için...

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalması ve boşaltımın yapılmasında güçlük çekme durumudur. Kabızlığın önemli nedenlerinden biri de yeterli sıvı ve lif tüketilmemesidir. Kabızlık için tüketilen yiyeceklerin iyice çiğnenmesi ve kepekli ürünler tüketmek çok yararlı olacaktır.

Diyetisyen Aylin İlküplü, çiğnemeden yutkunma ile düzensiz beslenmenin, kabızlığın en büyük nedenlerinden olduğunu söyledi. İlküplü, "Bağırsaklar düzenli çalışmadığı zaman buna bağlı olarak kabızlık görülmektedir. Bir sağlıksızlık belirtisi olan kabızlık, beslenme düzeldiği ve fiziksel aktivite artırıldığı zaman düzelmektedir. Lif içermeyen besinleri tüketmek, yemekleri çiğnemeden hızlı yutmak ve sürekli olarak beslenme düzeninde değişiklikler yaşanması kabızlığın en büyük sebeplerindendir. Twitter

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Bağırsaklarımızın iyi çalışabilmesi için her şeyden önce her gün belli saatlerde yemek tüketmek, bu düzeni değiştirmemek gerekmektedir. Tüketilen yiyeceklerin iyice çiğnenmesinin bağırsakların çalışmasındaki katkısı büyük olmakta birlikte kabızlığa karşı kepekli ürünler çok yararlı olmaktadır. Günde 1,5- 2 litre su tüketimi de sindirimde olumlu etkiler göstermektedir" diye konuştu. Twitter

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Kabızlığın sürekli oturarak çalışmak zorunda olan kişilerde yaygın olarak görüldüğünü kaydeden diyetisyen Aylin İlküplü, şunları söyledi:

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