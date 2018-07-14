Kabızlık çekenler nasıl beslenmeli?

Kabızlık birçok nedeni olabilen bir rahatsızlıktır ve birçok hastalığında belirtileri arasındadır. TABDER Başkanı Ayhan Ercan cevapla.tv izleyecilerine anlattı.

Kabızlık problemi çekenler; bol yeşil lifli süper gıdalar tüketmeliler. Mesela buğday çimi, psyllium husk dediğimiz karnıyarık otu tohumlarının kabuğu çok etkilidir. Bebeklerde dahi güvenle kullanılabilir. Yaptığımız hamur işlerinin içersine bir tatlı kaşığı kullanılırsa ve bol lifli beslenilirse kabızlık probleminin önüne rahatlıkla geçebiliriz.



