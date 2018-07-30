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Kabineye giremeyen Veysel Eroğlu'na sürpriz görev

Kabineye giremeyen Veysel Eroğlu'na sürpriz görev

24 Haziran seçimleri sonrasında kurulan hükümette bakan olarak yer alamayan Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, sürpriz bir göreve getirileceği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 12:00 - Güncelleme: 30-07-2018 12:00

24 Haziran seçimleri sonrasında kurulan hükümette bakan olarak yer alamayan Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, sürpriz bir göreve getirileceği ileri sürüldü.

'BEKLEYİN YAKINDA SİZE SÜRPRİZİM OLACAK'
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hafta sonu Afyonkarahisar’a giderek, AK Parti İl Başkanlığında bir toplantı düzenledi. Eroğlu burada yerel seçim startını verdi.

Toplantı sonrasında, Afyonkarahisar’ın yerel gazetesi Odak gazetesinin attığı, “Eroğlu’na ayıp ettiler” manşetini değerlendiren Eroğlu, “Sizin yaptığınız haber sayesinde Bakanlık yetkilileri hatadan döndüler. Bir şey söylemiyorum. Bekleyin, yakında size sürprizim olacak” diye belirtti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLUYOR İDDİASI
Odak gazetesinden Ahmet Sarlık'ın aktardığı habere göre, Eroğlu’nun, “Sürprizm olacak” sözü sonrasında, AK Parti’nin 18 Ağustos’ta yapacağı kongrede, parti vitrininin yeniden şekilleneceği ileri sürüldü. Erdoğan’ın, kongreye sunacağı MKYK listesiyle, parti yönetiminde de geniş çaplı bir değişime gideceği, eski Bakan Eroğlu’nu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getireceği iddia edildi.

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