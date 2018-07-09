Kabine öncesi dolar yine hareketlendi

Piyasalar açıklanacak yeni kabineyi bekliyor. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da gün içerisinde 100 bin sınırını aşarken dolarda ise gerileme yaşandı. Akşam saatlerinde ise Borsa İstanbul yeniden 99 bin seviyelerine inerken dolar da ise büyük hareketlilik yaşandı.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteği ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan Türk lirası, günün ilk yarısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterdi.

Dolar/TL, günün ilk yarısında 4,5125 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 13.10 itibarıyla 4,5150 seviyesinde dengelendi.



DOLAR DA HAREKETLİLİK

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören ile sonrasında açıklanacak kabine üyelerinin ve Hazine'nin düzenlediği tahvil ihalelerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,49'un destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,55'in ise direnç konumuna gelebileceğini söyledi.