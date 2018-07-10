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Kabine dışı kalan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Kabine dışı kalan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Yeni kabinede yer almayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme twitter'dan geldi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 11:54 - Güncelleme: 10-07-2018 11:54

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "11 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi" dedi. Şimşek, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajlarda şunları kaydetti:

*"Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi.

Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’a şükranlarımı arz ederim🙏🏻

YENİ BAKANLARA TEBRİK

*Siyasette özellikle ilk göz ağrım #Gaziantep ve baba ocağım #Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun.

HELLALİK İSTEDİ

*Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim.
Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız..."

2009'DAN BU YANA KABİNEDEYDİ
1997 yılında New York'a yerleşen Şimşek 1998 yılında İstanbul'a dönerek Deutsche - Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalıştı. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçen Şimşek İngiltere'ye yerleşti. Şimşek, 2005 yılı sonunda Merrill Lynch'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi. Şimşek 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimde Meclis’e Gaziantep milletvekili olarak girdi. Şimşek 1 Mayıs 2009’da Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 12:23 Turkiyenin yeterince faydalanamadigi imkani dahilinde guzel hizmetler yapan bir beyin. Fazla kalmaz dunya devlerinden birisine gider.

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Mehmet Şimşek
MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek aslen nereli, İngiliz vatandaşı mı ilk eşi hangi ülkenin vatandaşıydı? Mehmet Şimşek'in ilk evliliği ile ikinci eşi Esra Şimşek ve çocukları hakkında merak edilenleri aktaralım. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet

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