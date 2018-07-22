Kabil Havaalanı yakınında patlama!

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Patlamada, Dostum'u koruyan güvenlik görevlilerinden 16'sı hayatını kaybetti.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u, başkent Kabil'e taşıyan uçağın, Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından Dostum, kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı.

Havaalanındaki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Dostum'u taşıyan konvoyun, Dostum'un evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, alanın yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: Olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dostum, intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği anlaşılan patlamada, ilk belirlemelere göre kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden aralarında bulunduğu 16 kişi hayatını kaybederken saldırıda yaralananların olduğunu ifade etti.