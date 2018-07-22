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Kabil Havaalanı yakınında patlama!

Kabil Havaalanı yakınında patlama!

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Raşid Dostum'a suikast girişimi oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 16:46 - Güncelleme: 22-07-2018 16:46

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Patlamada, Dostum'u koruyan güvenlik görevlilerinden 9'u hayatını kaybetti.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u, başkent Kabil'e taşıyan uçağın, Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından Dostum, kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı.

Havaalanındaki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Dostum'u taşıyan konvoyun, Dostum'un evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, alanın yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.

9 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ: Olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dostum, intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği anlaşılan patlamada, ilk belirlemelere göre kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun öldüğünü ve yaralananlar olduğunu ifade etti.

Kabil Havalimanı'nda patlama olay yerinden ilk görüntülerKabil Havalimanı'nda patlama olay yerinden ilk görüntülerKabil Havalimanı'nda patlama olay yerinden ilk görüntülerKabil Havalimanı'nda patlama olay yerinden ilk görüntülerHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Temmuz 2018 16:52 24 Haziran Bizdeki Seçimin sonuçları da yaygın bir biçimde tartışılıyor. ...“Yeni Devlet düzeni” OHAL'den Evren Rejiminden daha otoriter, daha baskıcı.........

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