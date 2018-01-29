Kabe'de büyük yangın! Can kaybı var mı?

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de yangın meydana geldi. Mescid-i Haram bölgesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Kabe'yi genişletme çalışmaları için gerçekleştirilen inşaat alanında çıktığı tespit edilen yangın, Kabe'nin hemen arka tarafında çıktı. Kabe'nin içinde ve çevrede bulunan Müslümanlar, siyah dumanları görünce panikle kaçıştılar.
CAN KAYBI YOK: Kabe'nin hemen yanı başında bulunan binada çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun süren mücadele sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR: Olayın bilançosuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ölü veya yaralı olarak hastaneye kaldırılan birilerinin olmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.
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