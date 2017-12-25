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Kabataş-Taksim fünikülerinde masturbasyon şoku

Kabataş-Taksim fünikülerinde masturbasyon şoku

Toplu taşımada tacizin son mağduru, tiyatro oyuncusu C.B. oldu. Öğle vakti Kabataş-Taksim fünikülerine binen oyuncu, ona doğru bakarak kendini tatmin eden Ürdünlü Yusuf A.’dan şikâyetçi oldu.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 07:39 - Güncelleme: 25-12-2017 07:39

Kabataş-Taksim fünikülerinde Ürdünlü Yusuf A., tiyatro oyuncusu C.B.'ye bakarak masturbasyon yaptı. Suçlamayı kabul edip “Pişmanım” diyen ve tutuklanan Yusuf A.’nın 4.5 yıla kadar hapsi istendi.
 
OLAY, geçen ay meydana geldi. Tiyatro oyuncusu C.B., Taksim’e gitmek üzere yola çıktı. Kabataş’tan fünikülere binen C.B., vagonun arka kısmındaki 5 kişilik koltuklarda cam kenarına oturdu. Vagonda genç bir erkek ile 10 yaşlarında bir çocuk daha vardı. Kulaklıklarını takarak müzik dinlemeye başlayan genç kadın, bir ara kafasını sağa çevirdiğinde Yusuf A. adlı erkek yolcunun ona bakarak kendini tatmin ettiğini gördü. Paniğe kapılan C.B., kalkıp vagonun uzak bölümüne gitti.

PİŞMANIM: Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre füniküler Taksim’e vardığında kendini dışarı atan C.B., polislerin yanına giderek yaşadığı olayı anlattı. Şikâyet üzerine Ürdünlü Yusuf A. gözaltına alındı. Şüpheli Yusuf A., Türkiye’ye dil öğrenmek amacıyla geldiğini belirterek olay günü Taksim’e gitmek için fünikülere bindiğini söyledi, “Yaptığım hareketten dolayı pişmanım. Doğru bir şey değil biliyorum. Uzlaşmak isterim” dedi.

TUTUKLANDI: Savcılığa çıkarılan şüpheli Yusuf A., tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkim, şüphelinin “cinsel taciz” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ardından Yusuf A. hakkında “cinsel taciz” suçlamasıyla 9 aydan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hakan can 25 Aralık 2017 08:09 o kalabalıkta ona baktığını nasıl anlamış?

    CEVAP YAZ 2 6
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