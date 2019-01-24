Kabataş-Mahmutbey metrosuna ilk araç indirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, Kabataş-Mahmutbey metro hattı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda hattın, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki kısımda kaba işleri büyük oranda tamamlandı. İnce işlerde özellikle elektromekanik ve teknik kısımlar da tamamlanma aşamasına getirildi. Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattına araç sevkiyatı sürerken, ilk araçlar da Tekstilkent'te yapılan ve depo olarak da kullanılacak Giyimkent-Tekstilkent İstasyonuna getirilerek raylara indirildi.

Dört vagondan oluşan ilk araç, başarılı bir şekilde raylara yerleştirildi. Her ay 8 (vagon) araçtan oluşan iki tren setinin Giyimkent-Tekstilken İstasyonuna sevkiyatı planlandı. Bu çalışmalar sürerken, raylara indirilen ilk tren, tüm iç testleri yapılarak ana hatta test sürüşüne hazır hale getirilecek. Ardından şubat ayı sonunda, metronun sürücüsüz sinyal testlerine başlanacak.

Kabataş-Mahmutbey metro hattı, tam otomatik sürücüsüz olarak yaklaşık 24,5 kilometre uzunluğunda çift hatlı güzergahta, ana hat tünel ve viyadükleri, 19 istasyonu, 2 kilometrekarelik depo sahası, bakım alanı ve binaları kapsıyor. Tüneller, TBM yöntemiyle açılırken, istasyon yapıları ise yine delme tünel, aç-kapa ve viyadük tipinde yapıldı.