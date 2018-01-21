Kabartma tozu can aldı!

Kabartma tozu can aldı!

Kanseri sodyum bikarbonatla (kabartma tozu) tedavi ettiğini iddia ederek bir hastasının ölümüne neden olan İtalyan doktor Tullio Simoncini 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtalya'da meslekten ihraç edilmiş olan Simoncini , Arnavutluk'ta doktorluk yapmayı sürdürüyordu. Kanseri sodyum bikarbonatla (kabartma tozu) tedavi ettiğini iddia ederek bir hastasının ölümüne neden olan İtalyan doktor Tullio Simoncini 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kabartma tozu can aldı!

Tullio Simoncini, kanserin bir tür mantardan kaynaklandığını ve sodyum bikarbonat enjeksiyonuyla tedavi edilebileceğini iddia ediyordu. Uyguladığı tedavi yönteminin bilimsel olmaması ve kasıtsız adam öldürme suçlamaları üzerine Simoncini 2006'da meslekten ihraç edilmişti. Bunun üzerine Arnavutluk'ta doktorluk yapmaya başlayan Simoncini, sodyum bikarbonatlı kanser 'tedavisini' bu ülkede sürdürmeye devam etti. İtalyan basınındaki haberlere göre 2012'de beyin tümörü teşhisi koyulan 27 yaşındaki İtalyan Luca Ernesto Olivotto da, internette yaptığı araştırmada "Simoncini metodu" denilen bu "tedavi yöntemini" keşfetti.

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Kabartma tozu can aldı!

Olivotto'nun detaylı bilgi almak için irtibata geçtiği Tullio Simoncini,bu tedavi yönteminin "yüzde 70 oranda hayat kurtardığını ve yan etkilerinin çok az olduğunu" söyledi. Bunun üzerine Olivotto, Simoncini metodunu denemek için Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Simoncini'nin damardan sodyum bikarbonat enjekte ettiği Olivotto iki gün sonra ağır metabolik alkaloz (kandaki ve öbür vücut sıvılarındaki asit düzeyinin aşın derecede düşük ya da alkali düzeyinin çok yüksek olması) nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kabartma tozu can aldı!

Olivotto'nun ölümüyle ilgili Roma'da açılan davada karar hafta içinde açıklandı. Mahkeme, Simoncini'yi ölüme sebebiyet vermek ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu bularak 5 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Simoncini'nin asistanı Roberto Gandini'ye de 2 yıl hapis cezası verildi.

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