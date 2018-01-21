Kabartma tozu can aldı!

Olivotto'nun detaylı bilgi almak için irtibata geçtiği Tullio Simoncini,bu tedavi yönteminin "yüzde 70 oranda hayat kurtardığını ve yan etkilerinin çok az olduğunu" söyledi. Bunun üzerine Olivotto, Simoncini metodunu denemek için Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Simoncini'nin damardan sodyum bikarbonat enjekte ettiği Olivotto iki gün sonra ağır metabolik alkaloz (kandaki ve öbür vücut sıvılarındaki asit düzeyinin aşın derecede düşük ya da alkali düzeyinin çok yüksek olması) nedeniyle hayatını kaybetti.