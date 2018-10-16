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Kabak kalye nasıl pişirilir?

Kabak kalye nasıl pişirilir?

Kabak kalye nasıl pişirilir diye arayanlar için elmaelma.com pratik kabak kalye tarifi hazırladı. İşte sofralarınız için lezzetli ve sağlıklı bir tarif olan kabak kalyenin yapılışı...

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 02:30 - Güncelleme: 16-10-2018 02:30

Kabak kalye nasıl yapılır? Kabak kalyenin malzemeleri nelerdir? Etsiz beslenenler, sebzeli olsun diyenler bu tarif işte tam size göre! elmaelma.com'un haberine göre, etli de yapılabilen bu enfes tarifi mantar, ıspanak ve kaşar peyniriyle buluşturduk. Bu lezzete bayılacaksınız. İşte kabak kalyenin malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER: 

4 adet kabak 

200 gram mantar

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kırmızı soğan 

2 diş sarımsak 

1 çay kaşığı tuz 

1-2 demet ıspanak 

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber 

150 gram kaşar peyniri

YAPILIŞI

Kabakları güzelce yıkayın ve boylamasına ortadan ikiye kesin. İç kısmını bir oyacak ya da kaşık yardımıyla çıkarın.Zeytinyağıyla yağlayıp tuz ve karabiber serpin. Güzelce ovarak yayın. Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinin üzerine kabakları yerleştirin.180 derecede hafif yumuşayana kadar 15 dakika kadar pişirin.Bir tavanın içerisine zeytinyağını alın ve mantarları soteleyin. Ardından minik doğranmış kırmızı soğanları ilave edin. Sotelemeye devam edin. Son olarak ıspanakları da ekleyerek pişirin. Tuz ve karabiberini ekleyerek ocaktan alın.Fırından çıkardığınız kabakların içlerini harçla doldurun. Ardından fırına verin. 5-10 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra üzerine kaşar peyniri serpip birkaç dakika daha fırınlayın. Çıkarıp sıcak sıcak servis edin.

Kaynak: elmaelma.com

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