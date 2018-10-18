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Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?

Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?

Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlar için elmaelma.com'un kabak çiçeği dolması tarifini sizler için derledik. İşte lezzetli kabak çiçeği dolması yapmak isteyenler için bilgiler...

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 04:30 - Güncelleme: 18-10-2018 04:30

Akşam sofralarınızda lezzet şöleni yaratmak isteyenler için yemek tariflerimiz arasından kabak çiçeği dolmasını hazırladık. Yapılışı oldukça pratik olan annenizin el lezzetini aratmayacak olan bu tarifi sizde mutfaklarınızda deneyerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. elmaelma.com'un tarifini yapanlar için şimdiden afiyet olsun. 

Kabak çiçeği dolması için gerekli malzemeler listesi şöyle: 50 tane kabak çiçeği, 1. 5 su bardağı pirinç, 2 domates, 2 sivri biber
yarım yemek kaşığı biber salçası, 150 gr kıyma, 2 soğan, 3 büyük diş sarımsak, 1 çay bardağı sıvı yağ, maydanoz, taze nane, karabiber, pul biber, nar ekşisi, tuz.

Yapılış aşaması; Kıymayı kaba alalım, üzerine domates, soğan, sarımsak, maydanoz, taze nane, sivri biber, küçük küçük doğrayıp kaba alalım. Salça, yağ, ekşi ve baharatları kaba alıp iyice karıştıralım ve pirinçleri yıkayıp harca ekleyip çiçekleri dolduralım. Çanak kısmı dolsun, taç yaprak kısmı kalsın orası yana doğru yaparak tencereye dizelim.
Tencerenin tabanına domates kabuklarını koyalım, dolmamız dibine tutmasın. Üzerine tencerenin yarısına kadar su koyalım, üzerine bir tabak kapatalım, içler dışa çıkmasın ocağa koyalım. Kaynayana kadar altı harlı ateş olsun su kaynamaya başlayınca altını kıstıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Kaynak: elmaelma.com

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