Justin Timberlake eşi Jessica Biel’i sosyal medyada ifşa etti

Seyirciler onun günlük hayatında nasıl olduğunu hayal edemese de Hollywood’un en beğenilen kadınlarından biri olan Jessica Biel de zaman zaman şekerleme yapabilir. Şarkıcı Justin Timberlake ile evli olan ve üç yaşındaki Silas’ın annesi Jessica Biel, şekerleme yaparken eşi tarafından sosyal medyada ifşa edildi.
Eşi Timberlake’in 39’uncu doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan Biel, kutlamaya giderken yorgunluğuna yenik düştü. Timberlake de karısının uyuyakalan halini videoya alarak sosyal medyada paylaştı.
Timberlake sesini daha da yükseltince Biel uyanıyor ve “Büyük geceye hazırlanıyordum. Sadece hazırlanıyordum” diyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER