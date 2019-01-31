Justin Timberlake eşi Jessica Biel’i sosyal medyada ifşa etti

Seyirciler onun günlük hayatında nasıl olduğunu hayal edemese de Hollywood’un en beğenilen kadınlarından biri olan Jessica Biel de zaman zaman şekerleme yapabilir. Şarkıcı Justin Timberlake ile evli olan ve üç yaşındaki Silas’ın annesi Jessica Biel, şekerleme yaparken eşi tarafından sosyal medyada ifşa edildi.





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