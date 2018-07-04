Justin Bieber ile Hailey Baldwin yolda kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber önceki gün model sevgilisi Hailey Baldwin’le The Hamptons’a doğru giderken, otomobilinin arıza yapması sonucu yolda kaldı. Mercedes-Benz SLS marka otomobili bozulan ve polis çağıran ikili, paniklemiş halleriyle objektiflere takıldı. Memurlara durumu anlatan Bieber, kendisini görüntüleyen kameralara ise aldırış etmedi. 24 yaşındaki şarkıcının, 200 bin dolarlık oyuncağı, daha sonra bölgeye gelen bir çekici yardımıyla, trafikten uzaklaştırıldı.