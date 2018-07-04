Justin Bieber ile Hailey Baldwin yolda kaldı

Şarkıcı Justin Bieber ile Hailey Baldwin, önceki gün otomobillerinin bozulması sonucu yolda kaldı. İkilinin yardımına gelen trafik ekipleri otomobili çekerek trafikten uzaklaştırdı.

Justin Bieber ile Hailey Baldwin yolda kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber önceki gün model sevgilisi Hailey Baldwin’le The Hamptons’a doğru giderken, otomobilinin arıza yapması sonucu yolda kaldı. Mercedes-Benz SLS marka otomobili bozulan ve polis çağıran ikili, paniklemiş halleriyle objektiflere takıldı. Memurlara durumu anlatan Bieber, kendisini görüntüleyen kameralara ise aldırış etmedi. 24 yaşındaki şarkıcının, 200 bin dolarlık oyuncağı, daha sonra bölgeye gelen bir çekici yardımıyla, trafikten uzaklaştırıldı.

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Justin Bieber ile Hailey Baldwin yolda kaldı

Yaklaşık 6 ay kadar önce Selena Gomez'le yollarını yeniden ayıran Justin Bieber eski aşkı Hailey Baldwin'e geri dönmüştü. Justin Bieber, 2 yıl önce aşk yaşadığı model Hailey Baldwin ile Miami'de tatil yaparken objektiflere takılmıştı. İşte Justin Bieber ile Hailey Baldwin yolda kaldığı anlar objektiflere böyle yansıdı.

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Justin Bieber ile Hailey Baldwin yolda kaldı

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Justin Bieber ile Hailey Baldwin yolda kaldı

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