Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı

Bir süredir top model Hailey Baldwin ile birlikte olan Justin Bieber, ünlü modele evlenme teklif etti ve karşılığında "evet" yanıtını aldı. Bieber ve Baldwin, nişan yüzüklerini taktı.

Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı

Bir süredir top model Hailey Baldwin ile birlikteolan Bieber, ünlü modele evlenme teklif etti ve karşılığında "evet" yanıtını aldı. Bieber ve Baldwin, nişan yüzüklerini taktı. İki genç yıldızın nişanlanması hayranları arasında da heyecan yarattı. İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre Bieber ile Baldwin Bahamalar'da bir tatil köyündeydi. Sevgilisini bir restorana götüren Bieber, görüntü alınmasını engellemek için restoran çalışanlarının telefonlarını ortadan kaldırmalarını istedi. Daha sonra da Baldwin'e evlenme teklif etti. Justin Bieber ile Hailey Baldwin daha önce kısa bir süre birlikte olup yollarını ayırmıştı.

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Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı

''YAZIK OLDU SELENA'YA'': Justin Bieber, Selena Gomez ile de uzun süre bir dargın bir barışık ilişki yaşamıştı. Nişan haberinin duyulmasının ardından Bieber'ın bazı hayranları sosyal medya hesaplarında "Justin'in nişanlandığını duyunca bir onun için bir de kendim için üzüldüm" ya da "Yazık oldu Selena'ya" yorumları yaptı.

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Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı

Geçtiğimiz günlerde Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, ABD’nin New York şehrinde kız arkadaşı Hailey Baildwin’in bavullarını taşırken görüntülenmişti. 24 yaşındaki şarkıcı centilmence davranışlarıyla hayranlarının beğenisi kazanmıştı.

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Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı

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