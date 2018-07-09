Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı

Bir süredir top model Hailey Baldwin ile birlikteolan Bieber, ünlü modele evlenme teklif etti ve karşılığında "evet" yanıtını aldı. Bieber ve Baldwin, nişan yüzüklerini taktı. İki genç yıldızın nişanlanması hayranları arasında da heyecan yarattı. İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre Bieber ile Baldwin Bahamalar'da bir tatil köyündeydi. Sevgilisini bir restorana götüren Bieber, görüntü alınmasını engellemek için restoran çalışanlarının telefonlarını ortadan kaldırmalarını istedi. Daha sonra da Baldwin'e evlenme teklif etti. Justin Bieber ile Hailey Baldwin daha önce kısa bir süre birlikte olup yollarını ayırmıştı.



