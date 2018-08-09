Justin Bieber ile Hailey Baldwin gözyaşları içinde yakalandı

Kısa bir süre önce birlikte olan ve evlilik hazırlığı yapan Justin Bieber ile Hailey Baldwin, New York'ta gözyaşları içinde görüntülendi. Muhabirleri gören ikili, hemen toparlanarak hızla uzaklaştı.

Justin Bieber ile Hailey Baldwin gözyaşları içinde yakalandı

Her gün bir haberle gündeme gelen taze nişanlılar Justin Bieber ile Hailey Baldwin, önceki gün Manhattan’da objektiflere takıldı. Bir kafede duygusal bir konuşma yapan çiftten ilk önce Hailey Baldwin gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine Bieber, nişanlısının yüzünü avuçlarının içine alarak onu sakinleştirmeye çalıştı.

17
Justin Bieber ile Hailey Baldwin gözyaşları içinde yakalandı

HIZLA UZAKLAŞTILAR: Ama bir süre sonra da kendisi ağlamaya başladı. Bunun üzerine ayağa kalkan ünlü şarkıcı, gözyaşlarını tişörtüyle sildi. Muhabirleri gören ikili, hemen toparlanarak hızla uzaklaştı. Hailey Baldwin ile Justin Bieber, geçtiğimiz ay Bahamalar’da sürpriz bir şekilde nişanlanmış, evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı.

27
Justin Bieber ile Hailey Baldwin gözyaşları içinde yakalandı

İşte çiftin objektiflere yansıdığı o anlar...

37
Justin Bieber ile Hailey Baldwin gözyaşları içinde yakalandı

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro