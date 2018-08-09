Justin Bieber ile Hailey Baldwin gözyaşları içinde yakalandı

Her gün bir haberle gündeme gelen taze nişanlılar Justin Bieber ile Hailey Baldwin, önceki gün Manhattan’da objektiflere takıldı. Bir kafede duygusal bir konuşma yapan çiftten ilk önce Hailey Baldwin gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine Bieber, nişanlısının yüzünü avuçlarının içine alarak onu sakinleştirmeye çalıştı.
HIZLA UZAKLAŞTILAR: Ama bir süre sonra da kendisi ağlamaya başladı. Bunun üzerine ayağa kalkan ünlü şarkıcı, gözyaşlarını tişörtüyle sildi. Muhabirleri gören ikili, hemen toparlanarak hızla uzaklaştı. Hailey Baldwin ile Justin Bieber, geçtiğimiz ay Bahamalar’da sürpriz bir şekilde nişanlanmış, evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı.
İşte çiftin objektiflere yansıdığı o anlar...
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