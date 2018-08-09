Justin Bieber ile Hailey Baldwin gözyaşları içinde yakalandı

Her gün bir haberle gündeme gelen taze nişanlılar Justin Bieber ile Hailey Baldwin, önceki gün Manhattan’da objektiflere takıldı. Bir kafede duygusal bir konuşma yapan çiftten ilk önce Hailey Baldwin gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine Bieber, nişanlısının yüzünü avuçlarının içine alarak onu sakinleştirmeye çalıştı.