Justin Bieber, gönülleri fethetti

Justin Bieber, önceki gün Los Angeles’ta tek başına yemeğe çıkarken görüldü. 24 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, yolda bir merdivende uyurken gördüğü bir evsizi uyandırarak para yardımı yaptı. Evsiz adamın eline bir miktar para tutuşturan Bieber, diyaloğa girmeden yanından uzaklaştı.

Bieber’ı tanımayan evsiz adam da şarkıcının yanından ayrılmasından sonra uyumaya devam etti. Justin Bieber, son olarak sevgilisi Hailey Baldwin’le nişanlandığı haberleriyle gündeme gelmişti. Bieber, nişan haberini sosyal medya paylaşımıyla doğrulayarak, "Kalbim tamamen senin ve sen her zaman önceliğim olacaksın" sözleriyle aşkını ilan etmişti.