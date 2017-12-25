Jürinin karga anıları kahkahaya boğdu!

Yarışmacının veteriner olduğunu duyan Gökhan, yolda kanadı kırık kargayı veterinere götürdüğünü anlatınca diğer jüri üyeleri de anılarını anlattılar.

ACUN MEDYADA PATRON KOLTUĞUNA KEDİ OTURUYOR

Gökhan'ın başlattığı karga muhabbetine Yıldız Tilbe de katıldı. Yarışmanın diğer bir jüri üyesi Yıldız Tilbe'nin karga taklidi ise stüdyodakileri kırdı geçirdi. Acun ise sandalyesine, yıllardır şirkette olan bir kedinin oturduğunu ve kaldıramadığını anlattı. Toplantılarda çoğu kez patron koltuğunu kediye bıraktığını söyledi.

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