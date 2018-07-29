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Juncker'den Trump'a: Siz salaklık etmek istiyorsanız...

Juncker'den Trump'a: Siz salaklık etmek istiyorsanız...

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ticaret savaşları çıkartıp daha da büyütmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde 'ateşkes' sağlamasının sırrı çözüldü. Görüşmelerde Trump'a "Siz salaklık etmek istiyorsanız ben de aynı şekilde salak olabilirim" diyen Junker, savlarını çok basit açıklamalar içeren renkli bilgi kartlarıyla destekledi.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 11:17 - Güncelleme: 29-07-2018 11:17

Trump'la ABD'nin çelik-alüminyum ithalatına koyduğu ek vergilerle Avrupa Birliği'nin buna misillemesinden kaynaklanan sorunları çözme, otomotiv dışındaki mallara sıfır gümrük vergisi için çalışma mutabakatına varan Juncker'in, görüşmeye bilgi kartlarıyla girdiği öğrenildi.
 
ABD'nin Cumhuriyetçi çizgideki gazetesi Wall Street Journal'a (WSJ) göre, 25 Temmuz'da Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede, Juncker, ticaretle ilgili savlarını Trump'a iletmek için en fazla 3 parametrenin bulunduğu son derece basitleştirilmiş bilgi kartları kullandı.
 
AMAÇ ÇOK BASİT OLMASIYDI: Avrupa Birliği'nin icra organı başkanının arkalı önlü 12'den fazla bilgi kartı çıkardığını kaydeden WSJ, görüşmede hazır bulunan AB'den üst düzey bir kaynağın ''Kartların çok basit olması amaçlanmıştı'' sözlerini aktardı.

TRUMP BU KEZ İYİ NİYETLİYDİ: AB'den üst düzey kaynak, G7 zirvesi ve NATO zirvesinde çıkardığı krizlerle manşetlere oturan Trump'ın bu kez sevimli, iyi hazırlanmış, müzakereye istekli olduğunu ve AB ile anlaşmaya vatmak için çaba gösterdiğini söyledi.
 
SEN SALAKSAN BEN DE SALAĞIM: Buna göre gümrük vergisi misillemelerini tırmandırmakla sadece kendi kendilerine zarar vereceklerini söyleyerek söze giren Juncker, Trump'a ''Siz salaklık etmek istiyorsanız ben de aynı şekilde salak olabilirim'' dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı, savlarını çok basit açıklamalar içeren renkli bilgi kartlarıyla destekledi. Her kartta otomobil ticareti ya da tıbbi cihaz standartları gibi konularda en fazla üç parametre vardı.
 
AKADEMİK SEMİNER OLMADIĞINI BİLİYORDUK: AB yetkilisi ''Bunun akademik bir seminer olmadığını biliyorduk. Çok basit olması gerekiyordu'' dedi.
 

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