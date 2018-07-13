'Juncker, NATO zirvesine zil zurna sarhoş gitti'

NATO Zirvesi’nin ilk günü sonunda düzenlenen çalışma yemeği galasına katılan Juncker ayakta durmakta zorlandı. Birkaç kez sendeleyen Juncker, ayakta kalabilmek için NATO liderlerinden yardım almak zorunda kaldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, NATO liderler zirvesinin galasında, ayakta durmak güçlük çekerken görüntülendi.

Araçtan indikten sonra yürümekte, merdivenleri çıkmakta, hatta ayakta durmakta zorlandığı görülüyor.

Juncker, birilerinin koluna girmesiyle yürüyebiliyor. Görüntülerde, ​Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Juncker ile kısa bir süre konuştuktan sonra oradan uzaklaşması da dikkat çekiyor.

Juncker'in tartışma yaratan görüntüsünün sebebinin, Juncker'in 'zil zurna sarhoş olması' olduğu iddia edildi.