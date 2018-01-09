Jülide Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Jülide Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Jülide Ateş, sürpriz bir kararla Show Haber'den ayrılmıştı. Dün sürpriz bir karar haberle Show Haber'den ayrıldığını açıklayan Jülide Ateş'in yerine gelen isim belli oldu. Ateş'in yerine Show Ana Haber'i, Ece Üner sunacak. Üner, Parazartesi günü ekranda olacak. Jülide Ateş, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Show Haber'den ayrıldığını açıklamıştı. Bu vedanın ardından, Show Ana Haber'i kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Show Ana Haber'i, Jülide Ateş'in ayrılmasının ardından, 15 Ocak Pazartesi gününden itibaren Habertürk TV sunucusu Ece Üner sunacak. Jülide Ateş, Show Ana Haber'i de Ece Üner'den devralmıştı.

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Jülide Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Sunucu ve haberci Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Günümüzde Habertürk'te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

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Jülide Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haberprogramını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den beri Enine Boyuna'yı sunmaktadır. 6 Ocak 2014'ten itibaren Ece Üner Show TV Ana Haber'i sunmuştur. 5 Haziran'dan itibarıyla Show TV Ana Haber'i Veda Etti ve yerine Jülide Ateş sunmaktadır. Üner daha sonra Habertürk TV'ye geri dönmüştü.

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Jülide Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Jülide Ateş, sürpriz bir kararla Show Haber'den ayrılmıştı. Dün sürpriz bir karar haberle Show Haber'den ayrıldığını açıklayan Jülide Ateş'in yerine gelen isim belli oldu. Ateş'in yerine Show Ana Haber'i, Ece Üner sunacak. Üner, Parazartesi günü ekranda olacak. Jülide Ateş, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Show Haber'den ayrıldığını açıklamıştı. Bu vedanın ardından, Show Ana Haber'i kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Show Ana Haber'i, Jülide Ateş'in ayrılmasının ardından, 15 Ocak Pazartesi gününden itibaren Habertürk TV sunucusu Ece Üner sunacak. Jülide Ateş, Show Ana Haber'i de Ece Üner'den devralmıştı.

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