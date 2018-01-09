Jülide Ateş aslen nereli eşi kimdir? İstifası olay oldu sebebi...

Jülide Ateş aslen nereli eşi kimdir? İstifası olay oldu sebebi...

Show TV'nin 2 yıldır sunduğu Show TV ana haberden istifa etti. Instagramdan istifasını duyuran Jülide Ateş'in istifa sebebi merak konusu. Peki Jülide Ateş aslen nereli, eşi kimdir biliyor musunuz? İşte günün en çok konuşulan ismi olan Jülide Ateş'in istifası ve özel hayatıyla ilgili bilenmeyenleri;

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Jülide Ateş aslen nereli eşi kimdir? İstifası olay oldu sebebi...

Jülide Ateş ekranın artık eskimiş yüzlerinden biri sayılır. 1971 doğumlu olan Jülide Ateş aslen Elazığlı Ekrana ilk çıktığında henüz 20'lerinde olan Jülide Ateş Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken güzellik kraliçesi seçilmiş, bu da ona ekranın yolunu açmıştı. Sabah haberlerini sunarak televizyon hayatına başlayan Jülide Ateş, medyanın en iyi paralara transfer olan spikerlerinden biri oldu.

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Jülide Ateş aslen nereli eşi kimdir? İstifası olay oldu sebebi...

JÜLİDE ATEŞ'İN EŞİ KİMDİR? : Jülide Ateş şu anda ikinci eşi ile evli. İlk eşi ünlü işadamı Cemal Özgörkey oldu. 1995 yılında yaptığı bu evlilik sadece 1 yıl sürdü ve boşanmayla noktalandı. Jülide Ateş aradığı aşkı ikinci eşi Emre İskeçe'de buldu.

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Jülide Ateş aslen nereli eşi kimdir? İstifası olay oldu sebebi...

2001 yılında Emre İskeçe ile evlenen Jülide Ateş bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. 2003 yılında dünyaya gelen Ali şu anda delikanlı olma yolunda. Yurt dışında eğitim alan Ali İskeçe, Jülide Ateş ile Emre İskeçe'nin tek çocukları. Jülide Ateş'in eşi Emre İskeçe gazeteci ve Doğan Medya grubunda çalışıyor.

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