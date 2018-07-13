Julian Lage Trio ve The Fred Hersch Trio konserleri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında, Julian Lage üçlüsü ile The Fred Hersch üçlüsü Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne aldı.

"Julian Lage Trio"da, cazın genç gitar virtüözü Julian Lage'e, basta Jorge Roeder, davulda Eric Doob'un eşlik etti. Konserde, aralarında "Lullaby", "The Ramble", "Atlantic Limited", "Earth Science"ın da bulunduğu çok sayıda parça seslendirildi.

Lage izleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, "Gösterimize hoş geldiniz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" diyerek, aynı sahneyi paylaştığı müzisyenleri seyirciye takdim etti.

"The Fred Hersch Trio" konserinde ise solo resitalleriyle tanınan caz sanatçısı Fred Hersch ile John Hebert ve Eric McPherson aynı sahneyi paylaştı.

Piyanoda Hersch, basta Hebert ve davulda McPherson'ın izleyici karşısına çıktığı sahne performansında, cazseverler farklı bir deneyim yaşadı.