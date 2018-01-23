Julia Roberts son hali ile şaşırttı

Habertürk'te yer alan habere göre; Julia Roberts, New York'ta gerçekleşen 'Ben is Back' filminin çekimlerde yüzüne takındığı perişan hal ile dikkati çekti. Gündelik yaşamındaki halinden oldukça yaşlı görünen Oscar ödüllü yıldızın tavrı, filmin ne derece dramatik olduğunu gözler önüne serdi.Bu yılın sonunda vizyona girmesi beklenen filmde; 50 yaşındaki Roberts, oğlunu kaybetmemek için çaba gösteren bir anneyi canlandırıyor Twitter

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Habertürk'te yer alan habere göre; Julia Roberts, New York'ta gerçekleşen 'Ben is Back' filminin çekimlerde yüzüne takındığı perişan hal ile dikkati çekti. Gündelik yaşamındaki halinden oldukça yaşlı görünen Oscar ödüllü yıldızın tavrı, filmin ne derece dramatik olduğunu gözler önüne serdi.Bu yılın sonunda vizyona girmesi beklenen filmde; 50 yaşındaki Roberts, oğlunu kaybetmemek için çaba gösteren bir anneyi canlandırıyor Twitter

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2 8

Habertürk'te yer alan habere göre; Julia Roberts, New York'ta gerçekleşen 'Ben is Back' filminin çekimlerde yüzüne takındığı perişan hal ile dikkati çekti. Gündelik yaşamındaki halinden oldukça yaşlı görünen Oscar ödüllü yıldızın tavrı, filmin ne derece dramatik olduğunu gözler önüne serdi.Bu yılın sonunda vizyona girmesi beklenen filmde; 50 yaşındaki Roberts, oğlunu kaybetmemek için çaba gösteren bir anneyi canlandırıyor Twitter

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