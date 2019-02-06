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Juan Mata'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Juan Mata'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sezon sonunda Manchester United'la yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Juan Mata'nın sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 09:33 - Güncelleme: 06-02-2019 09:33

Sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata için imza parası ve hatrı sayılı bir maaşı gözden çıkardığı yazılan Fenerbahçe’ye oyuncunun menajerlik şirketi olan JM10 Sports temsilcilerinden Joyce Moreno’dan kötü haber geldi.

Mata’nın kesin olarak Manchester United’dan ayrılacağını belirten Moreno, yıldız futbolcunun geleceği hakkında ‘'Mata, Türkiye’yi düşünmüyor, daha 30 yaşında ve parayı ikinci plana atan bir oyuncu. Gerçekten böyle bir derdi olsa Çin’e giderdi.'' dedi.

''TÜRKİYE'YE GELMEZ''
Akşam'da yer alan habere göre; ''Yaşı henüz genç olduğu için Avrupa’nın birçok dev kulübüyle temas halindeler, fakat onun kalbinden ne geçiyor bilemiyoruz.'' diyen Moreno, ''Mata’nın kariyerini babası Juan Manuel Mata Rodriguez yönlendiriyor. Bana göre Mata, Türkiye’ye gelmez’ açıklamalarında bulundu.

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