  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: 24 Temmuz ilk test olacak

JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: 24 Temmuz ilk test olacak

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase International, Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz artırım kararının çıkmasını bekliyor. Bankaya göre, bu ilk ciddi test olacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 13:53 - Güncelleme: 20-07-2018 13:53

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase International, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz artırım kararının çıkmasını bekliyor. Bankaya göre, yatırımcılar 'siyasi baskı'nın faiz kararı üzerinde etkili olup olmayacağına bakacak.

125 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLİYOR... Dünya gazetesinin haberine göre, Morgan Stanley'in ardından JP Morgan da 24 Temmuz'daki PPK için faiz artırım beklentisini 125 baz puan olarak açıkladı.JP Morgan yayınladığı raporda şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi kredibiliteyi yeniden inşa etmek ve ekonominin kökleri derindeki problemlerini düzeltmek için yoğun şekilde çalışmalı. Erdoğan, damadı ve eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. Geçtiğimiz 5-10 yılda makroekonomik politikaları uygulayanların kabine dışında bıraktı.

'EKONOMİ EKBİNİN FAZLA ZAMANI YOK'... Yatırımcı iştahındaki erozyon ve Türk ekonomisindeki kırılganlıklar dikkate alındığında, yeni ekonomi ekibinin çok fazla zamanı yok. Yatırımcıların, görüşlerini değiştirmeden önce Türkiye'nin akut ve kronik problemleri ile başa çıkacak geniş kapsamlı program görmeye ihtiyaçları var."

'YATIRIMCILAR GÖRMEK İSTİYOR'... Raporda, "Bu çerçevede gerçek test 24 Temmuz PPK kararı olacak. Yatırımcılar özellikle, siyasi baskının TCMB'yi çok ihtiyaç duyulan parasal sıkılaştırmayı yapmakta alıkoyup koymayacağını görmek istiyorlar" ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: 24 Temmuz ilk test olacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 14:56 ABD Başkanı Donald Trump, "Ekonomi ve borsada ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim" dedi.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro