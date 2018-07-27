Josh Duhamel ile latin sevgilisi Eiza Gonzalez'in aşkı fazla sürmedi!

Hollywood'un yakışıklı oyuncusu Josh Duhamel yaklaşık 5 aydır aşk yaşadığı latin sevgilisi Eiza Gonzalez ile ayrıldı. Bir zamanlar ülkemizde de yayınlanan Las Vegas dizisiyle tanınan oyuncu Josh Duhamel ve Baby Driver filmiyle gönülleri fetheden latin güzel Eiza Gonzalez'in aşkları sadece beş ay sürdü. İddiaya göre çift birbirinin hayatına "kötü bir zamanda" girdikleri gerekçesiyle yollarını ayırdı.