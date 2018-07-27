Josh Duhamel ile latin sevgilisi Eiza Gonzalez'in aşkı fazla sürmedi!

Transformers filminden de tanıdığımız ünlü Hollywood'lu aktör Josh Duhamel ile latin sevgilisi Eiza Gonzalez ayrıldı. İddiaya göre çift birbirinin hayatına "kötü bir zamanda" girdikleri gerekçesiyle yollarını ayırdı.

Josh Duhamel ile latin sevgilisi Eiza Gonzalez'in aşkı fazla sürmedi!

Hollywood'un yakışıklı oyuncusu Josh Duhamel yaklaşık 5 aydır aşk yaşadığı latin sevgilisi Eiza Gonzalez ile ayrıldı. Bir zamanlar ülkemizde de yayınlanan Las Vegas dizisiyle tanınan oyuncu Josh Duhamel ve Baby Driver filmiyle gönülleri fetheden latin güzel Eiza Gonzalez'in aşkları sadece beş ay sürdü. İddiaya göre çift birbirinin hayatına "kötü bir zamanda" girdikleri gerekçesiyle yollarını ayırdı.

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Josh Duhamel ile latin sevgilisi Eiza Gonzalez'in aşkı fazla sürmedi!

Josh Duhamel ve Eiza Gonzalez ilk kez iki ay önce birlikte görüntülenmişti. ABD'li oyuncu Josh Dohamel 45, Meksikalı Eiza Gonzalez ise 28 yaşında. Çift, temmuz başında Meksika'da paparazzilere yakalanmıştı. Meksika doğumlu olan Eiza, "From Dusk Till Dawn" dizisinde rol alarak çıkış yapmıştı.

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Josh Duhamel ile latin sevgilisi Eiza Gonzalez'in aşkı fazla sürmedi!

Türkçeye Tam Gaz olarak çevrilen "The Baby Driver"da da rol alan oyuncunun 2019'da gösterime girmesi beklenen dört filmi bulunuyor.

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Josh Duhamel ile latin sevgilisi Eiza Gonzalez'in aşkı fazla sürmedi!

Duhamel, Black Eyed Peas grubunun da solisti olan şarkıcı Fergie ile evliliklerini 2017'nin eylül ayında birirmişti. Çift 2009 yılında evlenmişti.

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