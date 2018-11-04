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Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarlarını çıldırtan paylaşım!

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarlarını çıldırtan paylaşım!

Olaylı biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları bitmek bilmiyor. Bu sezon Fenerbahçe takımından ayrılan Josef De Souza'nın yaptığı paylaşım, Galatasaray taraftarlarını kızdırdı.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 12:34 - Güncelleme: 04-11-2018 12:34

Olaylı derbinin ardından en çok merak edilen konu, PFDK'dan çıkacak cezalar olurken Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef De Souza'dan bomba bir paylaşım geldi. Sarı Lacivertliler'in yaz transfer döneminde Al Ahli'ye sattığı Josef de derbide yaşanan olaylara kayıtsız kalmayarak Instagram hesabından bir hikaye yayınladı.

Uzun bir süredir hak ediyordu!
Josef, Jailson ve kendisinin Galatasaray'a attıkları gollerden sonraki sevinçlerini paylaşarak "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası bu tokadı uzun bir süredir hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli eski yıldızın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 52/1Afyonlu 04 Kasım 2018 13:55 SEN MERAK ETME ARKADAŞLARIN GEREKENİ YAPTI SEN SENİNGİBİLER İÇİNE ATIYORDU BİRSABRET İKİ SEBRET İŞTE SABRI TAŞANLARDA GEREĞİNİ YAPIYOR TEK KOÇ DENEN BAŞ.YAPMIYOR YAPAMIYOR FB MİZİ NE HALE GETİRDİ BU HALE GETİRENDE YÖN.LERDİR FB TOPÇUSUNU 69 TOPÇU KOVALIYOR BİZİM FB YÖN.TEBRİK EDİYOR MAÇSONU VARMI FB HAKKINI ARAMAK TAA KAVĞAÇI TERİM DENEN A.FELLAHI NI BİLE TEPRİK ETMEDİLERMİ İŞTE BU FB DÜŞ.SEVİNDİREN KOÇ BAŞ.İSTİFAYA DAVET NEDEN YAPILMIYOR HALA NE BEKLENİYOR ŞUU FB HALİNE BAKINDA 3 TEM.KOVUN FB ÇEMDEN YETER ARTIK?şakçılar?halamı utanmıyorsunuz?yuhlar olsun şakşakçı koç çulara???

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