Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarlarını çıldırtan paylaşım!

Olaylı derbinin ardından en çok merak edilen konu, PFDK'dan çıkacak cezalar olurken Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef De Souza'dan bomba bir paylaşım geldi. Sarı Lacivertliler'in yaz transfer döneminde Al Ahli'ye sattığı Josef de derbide yaşanan olaylara kayıtsız kalmayarak Instagram hesabından bir hikaye yayınladı.

Uzun bir süredir hak ediyordu!

Josef, Jailson ve kendisinin Galatasaray'a attıkları gollerden sonraki sevinçlerini paylaşarak "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası bu tokadı uzun bir süredir hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli eski yıldızın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.