Josef de Souza'dan Fenerbahçeli taraftarlara sitem!

Süper Lig'in 11.haftasında cuma günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde, sarı lacivertli takımın eski futbolcusu Josef de Souza eski takımına sosyal medya hesabından Galatasaray'a attığı bir golü paylaşarak şans diledi. Brezilyalı futbolcu, taraftarların değerini takımdan gittikten sonra anladıklarını belirterek şu ifadeleri paylaştı:

''TEKRAR ŞAMPİYONLUĞA DÖNECEKTİR''

Bu haftanın derbi haftası olduğunu biliyorum. Bu maç için sonsuz şans diliyorum. Kulübün şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. Ama kesinlikle Fenerbahçe tekrar şampiyon olduğu günlere dönecektir.

''DEĞER VERMEYİ ÖĞRENİN''

Bir üzüntüm daha söz konusu. Taraftarların bir kısmının anca ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. “Diğerlerinin gol atması için koşan” oyunculara değer vermeyi öğrenin.