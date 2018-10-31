Josef de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına sitem

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminin son günlerinde Suudi Arabistan'ın El Ahli takımına giden Josef de Souza, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı derbi öncesi, sosyal medyada Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Takımdan ayrıldıktan sonra sarı-lacivertli taraftarlardan daha fazla destek aldığını anlatan Brezilyalı futbolcu, "Bir üzüntüm söz konusu. Taraftarların bir kısmının ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. Diğerlerinin gol atması için koşan oyunculara değer vermeyi öğrenin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda 23 Nisan 2017'de 1-0 yendiği maçın 90+1. dakikasında attığı golün videosunu da paylaşan De Souza, şunları kaydetti:

"Bu haftanın derbi haftası olduğunu biliyorum. Bu maç için Fenerbahçe'ye sonsuz şans diliyorum. Kulübün şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. Kesinlikle Fenerbahçe tekrar şampiyon olduğu günlere dönecektir."

Josef de Souza, 12 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den El Ahli'ye transfer olmuştu.