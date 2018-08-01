Johnny Depp’ten eski karısı Amber Heard'a olay suçlama!

Boşanan çiftin mahkeme belgeleri gün yüzüne çıktı. Buna göre Johnny Depp, Nisan 2016’da görülen davada eski karısı Amber Heard’ı, doğum günü partisine geç kaldığı için yüzüne iki yumruk atmakla suçladı. 55 yaşındaki Hollywood yıldızının açtığı davada ortaya çıkan belgelere göre, Depp eşinin doğum günü akşam yemeğine iki saat geciktiği için eşi tarafından şiddete uğradığını iddia etti.