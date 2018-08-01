Johnny Depp’ten eski karısı Amber Heard'a olay suçlama!

Johnny Depp’in olaylı boşanma süreci yaşadığı eski karısı Amber Heard’la mahkeme dosyaları gün yüzüne çıktı. Buna göre Depp, Heard’a şiddet uyguladığını reddederken eski karısını, ‘kendisinin yüzüne iki yumruk atmakla’ suçladığı ortaya çıktı.

Johnny Depp’ten eski karısı Amber Heard'a olay suçlama!

Boşanan çiftin mahkeme belgeleri gün yüzüne çıktı. Buna göre Johnny Depp, Nisan 2016’da görülen davada eski karısı Amber Heard’ı, doğum günü partisine geç kaldığı için yüzüne iki yumruk atmakla suçladı. 55 yaşındaki Hollywood yıldızının açtığı davada ortaya çıkan belgelere göre, Depp eşinin doğum günü akşam yemeğine iki saat geciktiği için eşi tarafından şiddete uğradığını iddia etti.

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Johnny Depp’ten eski karısı Amber Heard'a olay suçlama!

YÜZÜNE İKİ YUMRUK ATMIŞ: Mirror gazetesinde yayınlanan habere göre, 32 yaşındaki Heard'ın Depp’i geç kalmakla suçlamasına karşılık Depp’in avukatları, “Bayan Heard alkollü, agresif ve şiddet yanlısıyken, Depp’in yüzüne iki yumruk atarken, Depp alkol ya da uyuşturucu etkisi altında değildi, yatıyordu” savunmasını yaptı.

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Johnny Depp’ten eski karısı Amber Heard'a olay suçlama!

Mahkeme belgelerine göre avukatlar, Depp’in kendisine şiddet uygulayan eşini durdurmak için kollarını tuttuğunu belirtti.

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Johnny Depp’ten eski karısı Amber Heard'a olay suçlama!

Belgelerde “Depp, eşini yatağa doğru itti ve gideceğini söyledi ama Heard onun gitmesine izin vermedi” ifadesi yer aldı.

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