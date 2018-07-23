Johnny Depp’in içler acısı halinin nedeni ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda bir hayranıyla çekilen fotoğrafı ortaya çıkan yakışıklı oyuncu Johnny Depp’in sağlık durumu büyük endişe yaratmıştı. İngiliz basını Depp’in aşırı zayıflığı ve bembeyaz suratının perde arkasında eski eşi olduğunu ortaya çıkardı.

55 yaşındaki oyuncu Johnny Depp’in geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı büyük bir tartışma başlatmıştı. Depp’in hayranıyla çekilen fotoğrafta ünlü oyuncunun ciddi kilo verdiği ve neredeyse kireç gibi bir yüzü olduğu dikkatlerden kaçmadı. Depp’in bu kırılgan ve zayıf görüntüsünün arkasından ise bambaşka bir şey çıktı.

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NE HASTALIK NE KANSER: Daily Mail’e konuşan Depp’in arkadaşları ünlü oyuncunun ciddi bir hastalığının olmadığını söyledi. Depp’in kendilerine, “Ben ne hastalıkla ne de kanserle mücadele ediyorum. Tek mücadele ettiğim bana atılan iftiralar” dediğini söyleyen arkadaşları ünlü oyuncunun eski eşini eleştirdiğini aktardı.

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ESKİ EŞİ DAYAK YEDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ: Amber Heard geçtiğimiz yıl uluslararası basının karşısına çıkarak Depp’in kendisini dövdüğünü söylemiş ve yüzü kanlı fotoğraflarını paylaşmıştı. Twitter

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