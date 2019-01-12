John Obi Mikel Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere

Nijerya basını, kariyerini sürdürdüğü Tianjin Teda'dan ayrılan 31 yaşındaki Nijeryalı John Obi Mikel'in Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere olduğu öne yazdı. Mikel Obi'nin Fenerbahçe'ye 'Evet' demeye yakın olduğu belirtildi.

John Obi Mikel Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alarak güçlendiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda ile olan sözleşmesi feshedilen John Obi Mikel, Fenerbahçe'ye yakın! Nijerya basınında çıkan habere göre 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

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John Obi Mikel Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere

Haberde Çin ekipleri ve ABD'den de transfer teklifleri alan John Obi Mikel'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu ve alacağı yıllık ücretteki pürüzlerin gidermesi durumunda sarı-lacivertlilere imza atacağı belirtildi.

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John Obi Mikel Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere

John Obi Mikel'in menajerinin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu, transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanabileceği kaydedildi.

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John Obi Mikel Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere

Geçen sezon Çin Süper Ligi'nde 18 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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