John Obi Mikel Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alarak güçlendiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda ile olan sözleşmesi feshedilen John Obi Mikel, Fenerbahçe'ye yakın! Nijerya basınında çıkan habere göre 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

Haberde Çin ekipleri ve ABD'den de transfer teklifleri alan John Obi Mikel'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu ve alacağı yıllık ücretteki pürüzlerin gidermesi durumunda sarı-lacivertlilere imza atacağı belirtildi.