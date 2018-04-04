Jinekomasti nedir? Jinekomasti ameliyatına talep artıyor

Jinekomastinin en fazla görülen nedeninin ergenlik çağında alınan kilolar olduğunu söyleyen Estetik Cerrah Op. Dr. Defne Erkara, ergenlik çağında hafif kilolu olan erkeklerde yağ dokusundan salınan östrojen hormonunun testosterondan daha fazla olması nedeniyle meme dokusunun büyüdüğünü belirtti.

BÜYÜK MEME ERKEKTE HANGİ SORUNLARA YOL AÇIYOR?: Büyük memenin erkeklerde yarattığı sorunlara değinen Dr. Erkara, şöyle konuştu: “Tişört giymelerini, denize girmelerini kısıtlıyor. Bu yüzden devamlı yelekle gezen kişiler bile görülüyor. Çözüm için bir plastik cerrahtan yardım almaları gerekiyor. Normal bir erkekte meme başı yaklaşık 1,5 cm'ye 1,5 cm’dir. Jinekomastide meme başı çapı da artar. Meme ucu belirgin, hatta asimetrik olabilir. Aynı zamanda yuvarlak göğüs görüntüsü var. Memede sert bir doku hissediyoruz. Bu kişi ne kadar kilo verse de bu bölgedeki yağ dokuları biraz azalır fakat bu meme ucunun bu kadar belirgin olması düzelmez.

MEME SARKMASI GELİŞİYOR: 3. derece (grade) olan daha kilolu kişilerde meme sarkması görülmeye başlar. Erkekte meme büyümesi çeşit çeşittir, yani herkeste aynı şekilde jinekomasti olmaz. 4. derece ise kişi artık tamamen kadın memesi gibi sarkık ve oldukça büyük bir meme görüntüsü ile karşımıza çıkar.”

JİNEKOMASTİ AMELİYATI NASIL YAPILIYOR?: Jinekomasti ameliyatlarının çok zor olmadığını dile getiren Estetik Cerrah Erkara, ameliyat süreciyle ilgili şu bilgileri aktardı: “Liposuctionla yağ dokusu alınır. Sonra, ameliyat sırasında hastayı oturtarak meme bezinin belirginliğine bakılır. Ondan sonra meme ucunun altından küçücük bir ay şeklinde insizyonla (kesi) girilerek bu bölgedeki ele gelen sert doku da büyük oranda alınır. Burada dikkat edilecek husus meme ucunu çöktürmeyecek oranda bez alımı yapılmasıdır. İlk 3 derece jinekomasti bu şekilde tedavi edilir. 4. derecede ise deride de sarkma ve bolluk olduğu için ameliyat biraz daha uzun sürer. 1 gece hastanede yatmak gerekebilir. Liposuction ve meme bezi çıkartılması 1 saat sürer. 4. derece ameliyatı ise dikiş işi olduğu için 1,5-2 saate kadar sürebilir.”

AMELİYAT İZİ KALIYOR MU?: Çizgi şeklinde ameliyat izi kaldığını belirten Erkara, “Erkek kıllı ise o çizgi zaman içinde pembe olur, sonra beyazlaşarak kılların arasında belirgin olmaz. Artı o çizgi pektoral adalenin genellikle tam yapışma yerine denk gelir. Sporcu gibi, kas geliştirmiş biri gibi de görünebilir. Genel veya lokal anestezi ile yapılabilir. Ameliyat sonrası ağrı olmaz. En önemli şey ameliyattan sonra yaklaşık 6 hafta kadar atlet tarzında korse giymek şarttır. Bu biraz belki zorlayıcı olabilir ama zaten kişi korsesiz kendini çok iyi hissetmez” dedi.